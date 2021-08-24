Mangal kömürü için bir ömrü çadırlarda geçiriyorlar
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Mangal kömürü için bir ömrü çadırlarda geçiriyorlar

Mangal kömürü için bir ömrü çadırlarda geçiriyorlar
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'da, güneşin yakıcı sıcağında kömürün karasına alın teri karışan mangal kömürü işçilerinin yaşamları, yılın 12 ayı çadırda geçiyor.

Manisa'da, güneşin yakıcı sıcağında kömürün karasına alın teri karışan mangal kömürü işçilerinin yaşamları, yılın 12 ayı çadırda geçiyor.

Orman İşletme Müdürlüğünce uygun görülen bölgelerde meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştüren işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Ekmek parası için Osmaniye'den Manisa'ya gelen Kalender Özdemir (56), oğulları, gelinleri ve torunlarıyla Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda yılın 12 ayı çadırda yaşıyor.

Kesilen meşe odunlarını, çadırların bulunduğu alanda kurdukları ocaklarda 20 gün boyunca kontrollü şekilde yakan işçiler, ardından soğutma ve torbalama çalışması gerçekleştiriyor.

Birçok meşakkatli işlemin ardından elde edilen odun kömürleri başta Manisa, Uşak ve İzmir olmak üzere yurdun birçok iline gönderiliyor.

Babasından öğrendiği kömür üretimini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Kalender Özdemir, AA muhabirine, çocukluğundan beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyledi.

Mangal kömürü için en uygun ağacın meşe olduğunu belirten Özdemir, ağaçları budadıktan sonra uygun uzunlukta kestiklerini, ardından da yakma işlemi için çadırlarının bulunduğu alana taşıdıklarını anlattı.

Daha sonra yakma ocaklarında üretim aşamasına geçtiklerini vurgulayan Özdemir, "Odunları birbirine çatıp samanla ya da çam ağaçlarının dökülen yapraklarıyla kapladıktan sonra üzerini toprakla örtüyoruz. Ardında da yakma işlemine geçiyoruz. Ocağın büyüklüğüne göre ağaçların yanma işlemi 20 güne kadar sürüyor. Yanmaya başladığı zaman sabahlara kadar başında nöbet tutarız. Delinme, patlama olduğu zaman hemen kapatılması gerekiyor. Kapatılmazsa odunlar hızlı yanar ve kömür olmaz. İnanıyorum ki, çocuklarım bu mesleği öğrendi, torunlarım da bu yolda devam edecek." diye konuştu.

Kalender Özdemir'in oğlu Ferhat Özdemir (30) ise çocukluğunun dağlarda mangal kömürü ocaklarında geçtiğini dile getirdi.

Çocuklarının da kendi kaderini yaşadığını vurgulayan Özdemir, "Çocuklarım da benim gibi dağlarda kömür ocaklarında büyüyorlar. Bir ara farklı meslekler denedim. Pizza ve hamur ustasıyım. Ama en son gene baba, ata mesleği olan mangal kömürü ocaklarına geri döndüm." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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