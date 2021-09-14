MANGAL KÖMÜRÜ DEPOSU ALEV ALEV YANDI

DÜZCE'de, mangal kömürü deposu çıkan yangında alev alev yandı. Saat 21.00 sıralarında Çerkeztaşköprü Köyü'nde Ergün Batı'ya ait mangal kömür deposunda elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede mangal kömürleri tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında depo ve yanında bulunan ofis yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.