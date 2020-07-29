Mangal keyfi yaparken piknik tüpü patladı: 1 yaralı
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Mangal keyfi yaparken piknik tüpü patladı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mangal keyfi yapan kişi piknik tüpünün patlaması sonu yaralanarak hastanelik oldu.

Mangal keyfi yaparken piknik tüpü patladı: 1 yaralı
29.07.2020 23:14 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:54

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mangal keyfi yapan kişi piknik tüpünün patlaması sonu yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, akşamüstü saatlerinde Turan Mahallesi 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin müştemilat kısmında büyük boy piknik tüpü ile mangal yakan S.Z.K. adlı vatandaş, piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahale yaptıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yükselen alevleri söndürmek için yangın mahalline gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ise, evin müştemilat kısmındaki yangını eve sıçramadan söndürmeyi başardı. Soğutma çalışmaları devam ederken yangından bir köpek de zarar gördü.

Öte yandan, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra GAZDAŞ, Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay mahallinde hazır bekledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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