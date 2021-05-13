Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | 3. Sayfa

Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri dumanı görünce mangal yakan var diyerek gittikleri bölgede orman yangını ile karşılaştılar.

Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri dumanı görünce mangal yakan var diyerek gittikleri bölgede orman yangını ile karşılaştılar.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı trafik zabıta ekibi, Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye sırasında ormanlık alandan yükselen dumanı fark etti. Mangal yakanların olduğunu zanneden ekipleri vatandaşları uyarmak için Ormanlık alana gitti. Ormanın yandığını gören ekipleri İtfaiyeye haber verdikten sonra ellerine aldıkları çalılarla yangının yayılmasını engelledi. Küçük bir alanda başlayan yangın Zabıta ekiplerinin sıçramasını engellemesi ile büyümedi. Muğla Büyükşehir Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bildiren zabıta ekibi, bir yandan da yangına müdahale etti. Bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Zabıta ekipleri ise duman gördüklerini ve mangal yakanların olduğunu zannederek bölgeye gittiklerini karşılarında koca ormanının yandığını ifade ettiler.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar
Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar
Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar
Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar
Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar
Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar
Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi
Son dakika! 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu
Son dakika! 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Hakan Sabancı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Muslera Yılmaz Vural Samet Aybaba Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mangal dumanı sandılar, orman yangını ile karşılaştılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 00:48:52. #1.14#

title