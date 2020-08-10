Mangal ateşi, terası yaktı
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Mangal ateşi, terası yaktı

DİYARBAKIR'da, bir binanın teras katında mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı.

Mangal ateşi, terası yaktı
10.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 10.08.2020 22:51

DİYARBAKIR'da, bir binanın teras katında mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesinin Bağlacılar Mahallesi'nde çıktı. 7 katlı apartmanın terasında mangal yapanların söndürmediği ateş, önce patlamalara ardından yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm terası sardı. Kentin birçok yerinden görülen yangına ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, binadakiler tahliye edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

PATLAMA ANLARI KAMERADA

Korku ve paniğe neden olan yangın öncesi meydana gelen patlama anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, patlamaların etkisi görülüyor. 


Kaynak: DHA

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