MANGA'DAN İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KONSER
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MANGA'DAN İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KONSER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MÜZİK grubu Manga, İstanbul Havalimanı'nda konser verdi.

MÜZİK grubu Manga, İstanbul Havalimanı'nda konser verdi. Dış hatlar arındırılmış salonda düzenlenen konserde yolcular eğlenceli dakikalar yaşadı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcularına sürpriz bir konser organize etti. Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı Arındırılmış Salonda Manga konseri düzenlendi. Manga'nın şarkılarına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Grup, yeni şarkıları Kırıla Kırıla'yı da seslendirdi.

MANGA'DAN İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KONSER
MANGA'DAN İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KONSER
MANGA'DAN İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KONSER
MANGA'DAN İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KONSER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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