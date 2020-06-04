Manevra yaptığı sırada bahçede oynayan çocuğa çarptı
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Manevra yaptığı sırada bahçede oynayan çocuğa çarptı

Manevra yaptığı sırada bahçede oynayan çocuğa çarptı Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı yeni mahallede bulunan bir sitede meydana gelen kazada kadın sürücünün çarptığı çocuk yaralandı.

04.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:23

Manevra yaptığı sırada bahçede oynayan çocuğa çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı yeni mahallede bulunan bir sitede meydana gelen kazada kadın sürücünün çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Yeni mahalle Millet caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kadın sürücü yönetimindeki otomobil geri Manevra yaptığı sırada site bahçesinde oynayan Eray Y.(7)'ye çarptı. Yaralanan çocuk için 112'ye haber verildi. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki çocuğun babası bir an olsun başından ayrılmayarak ağlayan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manevra yaptığı sırada bahçede oynayan çocuğa çarptı

Kaynak: İHA

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