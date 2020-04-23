Manevra yapan traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa, Haber

Manevra yapan traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aynı yönde ilerleyen traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

23.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:22
Manevra yapan traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aynı yönde ilerleyen traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi - Yazlamazlı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Düziçi istikametinden Yazlamazlı istikametine giden A.G (30) idaresindeki 80 PB 731 plakalı saman balya makinesi taşıyan traktör, Ellek Beldesi yoluna dönmek için yaptığı manevra sırasında, aynı istikamette ilerleyen M.K (41) idaresindeki 06 BOJ 338 plakalı otomobil'in arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sırasında yaralanan otomobil sürücücü M.K (41) Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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