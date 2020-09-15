Manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bolu'da, emniyet şeridinde geri manevra yapan otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
15.09.2020 19:43 | Son Güncelleme: 15.09.2020 20:00

Bolu'da, emniyet şeridinde geri manevra yapan otomobile çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden İsmail Ü'nün kullandığı motosiklet, Kılıçarslan Mahallesi mevkisinde emniyet şeridinde geri manevra yapan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 AAB 490 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayıtlarında, kara yolunda ilerlerken emniyet şeridine geçerek geri manevra yapan otomobile arkasında seyreden motosikletin çarpması görülüyor.

Kaynak: AA

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