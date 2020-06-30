Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü
KOCAELİ'de Gölcük Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Adem Özmen, (38) çöp kamyonu altında kalarak ağır yaralandı.
30.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:15
KOCAELİ'de Gölcük Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Adem Özmen, (38) çöp kamyonu altında kalarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özmen, belediyenin önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Gölcük'te önceki gün meydana gelen olayda, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi Adem Özmen ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil ekibi Özmen'i Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Özmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Adem Özmen'in ölümü üzüntü yarattı.Bugün Gölcük Belediyesi'nin önüne getirilen Özmen'in cenazesi yapılan duaların ardından Gelincik Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, işçinin yakınları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Adem Özmen'in cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Mahmuriye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA