Manevi danışmanlara yönelik istişare toplantısı - Haberler

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Manevi danışmanlara yönelik istişare toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Manevi danışmanlara yönelik istişare toplantısı

Sivas'ta; Diyanet İşleri Başkanlığınca toplumsal yapının önemli bir kesimini oluşturan gençlerin ve çocukların milli ve manevi değerler çerçevesinde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla paydaş kurumlara manevi danışman görevlendirmesi yapıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta; Diyanet İşleri Başkanlığınca toplumsal yapının önemli bir kesimini oluşturan gençlerin ve çocukların milli ve manevi değerler çerçevesinde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla paydaş kurumlara manevi danışman görevlendirmesi yapıldı.

Bu kapsamda İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş başkanlığında paydaş kurumlara görevlendirilen 18 manevi danışman personelle İl Müftülüğü Brifing Salonunda istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda; düzenlenecek etkinliklerle İl Müftülüğü tarafından uygulanan projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı. - SİVAS

Manevi danışmanlara yönelik istişare toplantısı

Manevi danışmanlara yönelik istişare toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftü, Milli, Sivas, Yerel, Haberler

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