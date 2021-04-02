Maneater yeni Truth Quest DLC'si duyuruldu

Yayıncılığını Deep Silver'ın ve geliştiriciliğini Tripwire Interactive'in yaptığı köpekbalığını kontrol ettiğiniz aksiyon rol yağma oyunu olan Maneater için Truth Quest indirilebilir içeriğini duyurdu.

Maneater:Truth Quest DLC'si oyunseverlere duyuruldu. DLC bu yaz $14.99/€14.99 fiyattan çıkış yapacak. Aksiyon rol yapma oyunu olan Maneater DLC'si bu yaz oyunseverler ile buluşacak.

Truth Quest ana oyunu olan devamına kaldığı yerden devam edecek ve hikayeyi netleştirecek. İndirilebilir içerik olan iki yeni bölüm, yep yeni bir bölge, yeni görev tipleri, yeni süper avcı ve daha fazlasını oyunseverlere yeni DLC'si ile oyunseverlere sunacak.

Maksimum seviye sınırı da 40'a yükselecek.

Maneater şu anda PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC'de Epic Games Store üzerinde ulaşılabilir durumda. Switch versiyonu 25 Mayıs'ta geliyor.

MANEATER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Maneater minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-5300u

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 20 GB boş alan

DirectX: Sürüm 11

Ekran Kartı: Intel HD 5500

Maneater önerilen sistem gereksinimleri