Maneater yeni Truth Quest DLC'si duyuruldu
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Yayıncılığını Deep Silver'ın ve geliştiriciliğini Tripwire Interactive'in yaptığı köpekbalığını kontrol ettiğiniz aksiyon rol yağma oyunu olan Maneater için Truth Quest indirilebilir içeriğini duyurdu.
Maneater:Truth Quest DLC'si oyunseverlere duyuruldu. DLC bu yaz $14.99/€14.99 fiyattan çıkış yapacak. Aksiyon rol yapma oyunu olan Maneater DLC'si bu yaz oyunseverler ile buluşacak.
Truth Quest ana oyunu olan devamına kaldığı yerden devam edecek ve hikayeyi netleştirecek. İndirilebilir içerik olan iki yeni bölüm, yep yeni bir bölge, yeni görev tipleri, yeni süper avcı ve daha fazlasını oyunseverlere yeni DLC'si ile oyunseverlere sunacak.
Maksimum seviye sınırı da 40'a yükselecek.
Maneater şu anda PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC'de Epic Games Store üzerinde ulaşılabilir durumda. Switch versiyonu 25 Mayıs'ta geliyor.
MANEATER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
Maneater minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-5300u
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 20 GB boş alan
- DirectX: Sürüm 11
- Ekran Kartı: Intel HD 5500
Maneater önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770/ AMD Ryzen 5 1500X veya üstü
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 20 GB boş alan
- DirectX: Sürüm 11
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 390 veya üstü