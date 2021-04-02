Maneater yeni Truth Quest DLC'si duyuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maneater yeni Truth Quest DLC'si duyuruldu

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Maneater yeni Truth Quest DLC'si duyuruldu

Yayıncılığını Deep Silver'ın ve geliştiriciliğini Tripwire Interactive'in yaptığı köpekbalığını kontrol ettiğiniz aksiyon rol yağma oyunu olan Maneater için Truth Quest indirilebilir içeriğini duyurdu.

Maneater:Truth Quest DLC'si oyunseverlere duyuruldu. DLC bu yaz $14.99/€14.99 fiyattan çıkış yapacak. Aksiyon rol yapma oyunu olan Maneater DLC'si bu yaz oyunseverler ile buluşacak.

Truth Quest ana oyunu olan devamına kaldığı yerden devam edecek ve hikayeyi netleştirecek. İndirilebilir içerik olan iki yeni bölüm, yep yeni bir bölge, yeni görev tipleri, yeni süper avcı ve daha fazlasını oyunseverlere yeni DLC'si ile oyunseverlere sunacak.

Maksimum seviye sınırı da 40'a yükselecek.

Maneater şu anda PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC'de Epic Games Store üzerinde ulaşılabilir durumda. Switch versiyonu 25 Mayıs'ta geliyor.

MANEATER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Maneater minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-5300u
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 20 GB boş alan
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ekran Kartı: Intel HD 5500

Maneater önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-3770/ AMD Ryzen 5 1500X veya üstü
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 20 GB boş alan
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970/ AMD Radeon R9 390 veya üstü
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Hülya Avşar Bahar Candan
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Maneater yeni Truth Quest DLC'si duyuruldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 15:26:09. #1.16#
title