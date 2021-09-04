Mandzukic futbolu bıraktı
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Mandzukic futbolu bıraktı

Mandzukic futbolu bıraktı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik yaşayan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, aktif kariyerini noktaladı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik yaşayan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, aktif kariyerini noktaladı.

Mandzukic, emeklilik kararını, çocukluğuna hitaben yazdığı ve "Sevgili küçük Mario" diyerek başladığı veda mektubuyla açıkladı.

35 yaşındaki santrfor, bir çift krampon fotoğrafıyla beraber Instagram hesabından paylaştığı mektupta, "Bu kramponları ilk giydiğinde futbolun sana neler getireceğini hayal bile edemezdin. Başaracaksın, çünkü etrafında iyi insanlar olacak. Takım arkadaşlarına, teknik direktörlerine, taraftarlara, ailene, menajerlerine ve arkadaşlarına daima minnettar kalacaksın. Başaracaksın, çünkü her zaman elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Sonunda en çok gurur duyacağın şey bu olacak. Bu kramponları dolabına koyma anını fark edecek ve hiç pişman olmayacaksın. Futbol her zaman hayatının bir parçası olacak ama hayatının yeni bölümü için de sabırsızlanacaksın." ifadelerine yer verdi.

Ülkesinin Dinamo Zagreb takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mandzukic, daha sonra Wolfsburg, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, El-Duhail ve Milan kulüplerinde oynadı.

Kulüp kariyerinde çıktığı 582 maçta 228 kez fileleri havalandıran Mandzukic, Bayern Münih formasıyla 2013'te UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Mandzukic, 89 kez giydiği ve 33 gol attığı Hırvatistan Milli Takımı formasıyla da 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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