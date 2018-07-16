Mandzukic Dünya Kupası Finalinde Hem Kendi Kalesine Hem de Rakip Kaleye Gol Atan İlk Futbolcu Oldu

Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya 4-2 yenilerek ikinci oldu. Maçın ardından Hırvat futbolcular büyük üzüntü yaşarken göz yaşlarına hakim olamadılar.

Hırvatistan'ın tecrübeli forveti Mario Mandzukic ise Dünya Kupası finalinde attığı gollerle tarihe geçmeyi başardı.

69. DAKİKADA FRANSA AĞLARINI HAVALANDIRDI

Mücadelenin 18. dakikasında kendi kalesine gol atan Mandzukic, 69. dakikada ise Fransa filelerini havalandırdı. Mandzukic, Dünya Kupası finalinde hem rakip kaleye hem de kendi kalesine gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Mario Mandzukic, Dünya Kupasında 5 maçta forma giydi ve rakip filelere 2 gol bıraktı.