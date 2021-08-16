Mandıradan 25 bin liralık çatı sacı çalan şahıslar yakalandı
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Mandıradan 25 bin liralık çatı sacı çalan şahıslar yakalandı

Mandıradan 25 bin liralık çatı sacı çalan şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de bir mandıradan 25 bin liralık çatı sacını çaldığı öne sürülen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale'de bir mandıradan 25 bin liralık çatı sacını çaldığı öne sürülen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Ahılı köyünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir besi çiftliği sahibi mandırasından yaklaşık 25 bin TL'lik çatı saclarının sökülerek çalındığı ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan olay yeri incelemesi ve kamera kayıtlarının izlenmesi neticesinde, olaya karışan şahısların bir araçla olay yerinden şüpheli bir şekilde birkaç sefer geçtikleri belirlendi. Bunun üzerine bahse konu aracın Kırıkkale genelinde hareketleri izlenerek hırsızlık şüphelilerinin M.A. (25) ve M.B.Y. (27) oldukları tespit edildi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri bir hurdacıya sattıklarının anlaşılması üzerine şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Aynı gün yapılan çalışmada şüphelilerden M.A. Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan ikametinin önünde, diğer şüpheli M.B.Y. ise çay bahçesinde jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar alınan ilk ifadelerinde suçlarını kabul ederek bahse konu sacları Kırıkkale Eski Sanayi Sitesinde Ç.H. isimli hurda dükkanına sattıklarını itiraf etti.

Öte yandan hırsızlık malzemelerini 2 bin 500 TL'ye satın alan hurdacı hakkında ise işlem yapıldı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. - KIRIKKALE

Mandıradan 25 bin liralık çatı sacı çalan şahıslar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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