Mandela'nın torunundan İsrail'e "Filistin satılık değildir" tepkisi - CENEVRE

Güney Afrika'nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, İsrail'in, Filistinlilere karşı "vahşetine" sessiz kalınamayacağını belirterek, "Kudüs ve Batı Şeria'nın işgalini meşrulaştırmaya çalışan hiçbir referansı kabul etmemeliyiz. Filistin satılık değildir. Özgürlük, adalet, eşitlik ve barış müzakere dahi edilemez." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, Filistin konulu sempozyum düzenlendi.

İİT Genel Sekreterliği Filistin ve Kudüs İşleri Bölümü Direktörü Ali Goutali, burada yaptığı konuşmada, "İsrail'in ırkçı işgalini ve adaletsizliklerini sona erdirmek için başta BM İnsan Hakları Konseyi olmak üzere uluslararası toplum, somut adımlar atmalı ve kararlar almalıdır." ifadesini kullanarak, "İsrail'in ırkçı kanunlarını, politikalarını ve eylemlerini", dünya kamuoyuna teşhir etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

İsrail'deki insan hakları suçları ve ihlallerine karışan suçluların cezalandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Goutali, İsrail'e, bir an evvel Filistin'deki işgaline son vermesi ve ırkçı politikalarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

"Apartheid İsrail rejimi" vurgusu

Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela ise İsrail'in uyguladığı ırkçı politikalardan dolayı "Apartheid İsrail rejimi" tanımını kullandı.

İsrail'e karşı mücadele veren ve İsrail'i uluslararası arenada izole eden tüm uluslararası sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemeyi bir görev bildiklerini vurgulayan Mandela, şöyle devam etti:

"Uluslararası tüm sivil yapılanmalara, STK'lere ve üçüncü taraflara, Filistin'in tamamen tasfiye edilmesine izin vermemeleri çağrısında bulunuyorum. Ayrıca, Kudüs ve Batı Şeria'nın işgalini meşrulaştırmaya çalışan hiçbir referansı kabul etmemeliyiz. Filistin satılık değildir. Özgürlük, adalet, eşitlik ve barış müzakere dahi edilemez."

"İsrail'i deşifre etmeye devam edin"

İşgal altındaki Filistin topraklarında her gün süregelen İsrail'in ırkçı ayrımcılığına karşı tüm STK'lerin farkındalık oluşturmaya devam edeceğine olan inancını dile getiren Mandela, STK'lere, sosyal medya platformlarından, "İsrail'in, Filistinlilere karşı uyguladığı acımasız tutumunu, insan hakları ihlallerini ve insanlığa karşı suçlarını" deşifre etmeyi sürdürme çağrısı yaptı.

Mandela, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu siyasi tutukluların serbest bırakılması için uluslararası toplumun daha fazla sesini yükseltmesini istedi.

Dedesinin, Filistin sorunundan "zamanımızın en büyük ahlaki sorunu" olarak bahsettiğini dile getiren Mandla Mandela, İsrail'in "vahşetine" karşı sessiz kalınamayacağını belirtti.

Mandela, 7-8 yaşındaki Filistinli çocukların İsrail tarafından tutuklanmasına ses çıkarmayan ülkelere de tepki göstererek, "Bu çocukların acilen serbest bırakılmasını öngören kampanyaları desteklemeliyiz." diye konuştu.

"İsrailli suçlular cezalandırılsın"

İİT BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Nassima Baghli de İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek, Filistin topraklarındaki şiddet ve insan hakları ihlallerini sürdürdüğünü vurguladı. Baghli, İsrail'in hak ihlallerinin sadece kınanmakla kalınmaması ve suçluların cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi ise Filistin davasına destek veren tüm uluslararası STK'lere teşekkür etti.

