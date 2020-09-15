Mandaya çarpan otomobil, hurdaya döndü; 2 yaralı
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Mandaya çarpan otomobil, hurdaya döndü; 2 yaralı

Mandaya çarpan otomobil, hurdaya döndü; 2 yaralı Düzce'nin Gölyaka İlçesi bağlantı yolunda yola çıkan mandaya çarpan otomobil sürücü yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi.

15.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 16.09.2020 00:14

Mandaya çarpan otomobil, hurdaya döndü; 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka İlçesi bağlantı yolunda yola çıkan mandaya çarpan otomobil sürücü yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; 22.30 sıralarında Düzce'nin Gölyaka İlçesi'ne giden bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Düzce'den Gölyaka istikametine giden Adem Ç.'nin kullandığı 81 AE 052 plakalı Mercedes marka otomobil yolun karanlık olması nedeniyle önüne çıkan mandayı fark edemedi. Önce mandaya çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Adem Ç. ve yolcu olarak bulunan Merve G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaparken yaralı sürücü Adem Ç.'yi ve Merve G.'yi ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Diğer taraftan yolda yatan mandanın sahibi kaza yerine gelerek kulak küpesini aldı. Mandanın yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mandaya çarpan otomobil, hurdaya döndü; 2 yaralı

Kaynak: İHA

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