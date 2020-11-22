Mandallı Mahallesinde taşkın tehlikesine son verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mandallı Mahallesinde taşkın tehlikesine son verildi

22.11.2020 14:26 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:30
Mandallı Mahallesinde taşkın tehlikesine son verildi

Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışlarda taşkın yaşanan ve arazilerin zarar gördüğü Ahmetli ilçesine bağlı Mandallı Mahallesindeki derede, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde sağanak yağışlarda taşkın yaşanan ve arazilerin zarar gördüğü Ahmetli ilçesine bağlı Mandallı Mahallesindeki derede, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile taşkın tehlikesine karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Ahmetli ilçesine bağlı Mandallı Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile çevredeki tarım arazileri koruma altına alınırken, taşkın tehlikesine karşı önlem alındı.

"Fazla yağışın düşmesiyle taşkın meydana geldi"

Mandallı Mahalle Muhtarı Adem Erbay, "Son zamanlarda bu bölgeye düşen aşırı yağışlar doğal olarak derelerimizin de taşmasına neden oldu. Taşkınla birlikte çevredeki tarım arazileri de zarar gördü. MASKİ ekiplerine bildirdik ve anında müdahalede bulunuldu. Güzel bir çalışma ile birikme yapan zararlı maddeler alındı ve dere yatağının etrafı güçlendirildi. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Mandallı Mahallesinde taşkın tehlikesine son verildi
Mandallı Mahallesinde taşkın tehlikesine son verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Özmural: 'İSU'nun mazgalları sel tehlikesine karşı kontrol edilmeli'
Son dakika haberleri | Özmural: "İSU'nun mazgalları sel tehlikesine karşı kontrol edilmeli"
Aktaş köyü Beşevler mahallesinde karantinası sona erdi
Aktaş köyü Beşevler mahallesinde karantinası sona erdi
Çivril'in 26 mahallesinde su kesintisi
Çivril'in 26 mahallesinde su kesintisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kamu Bursa Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mandallı Mahallesinde taşkın tehlikesine son verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 14:32:49. #1.14#
title