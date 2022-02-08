Mandalinalara dijital kimliklendirme projesi

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde mandalina rekoltesinin 25 bin tondan 4 bin tonun altına düştüğünü söyleyen üretici Erman Aras, coğrafi işaretli bu ürünü korumak için ağaçlara dijital kimliklendirme yapılması ve mandalina ürünlerinin ilçedeki tüm mekanlarda kullanılması gerektiğini söyledi.

Bodrum'da mandalina hasadının sonuna geliniyor. Üreticisinin yüzünü güldürmeyen mandalina ağaçları, betona direnmeye çalışıyor. Bodrum mandalinasından cips, reçel, lokum gibi katma değer ürünlerin imal eden üretici Erman Aras, Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretli Ürünleri İzleme ve Çalışma Grubu olarak yürüttükleri çalışmadan bahsetti.

Rekolte 4 bin tonun altına düştü

Mandalina üretiminin 25 bin tondan 4 bin tonun altına düştüğünü söyleyen mandalina üreticisi Erman Aras, şunları dile getirdi:

"Bodrum mandalinası bir defa coğrafi işaretli bir ürün, bize büyük bir nimet. Çok değerli bir ürün ve biz bu ürünün kıymetini bir türlü bilemedik. Her geçen gün bahçelerimiz eriyor. 25 bin rekolteden bugün 5 binin altına düştük. Yazık. Eğer yeşil örtü giderse sürdürülebilir bir turizm olmaz. Eğer yeşil örtü Bodrum'da gitti denildiği gün bütün değerler düşecektir. Herkes o gün biz ne yaptık diyecektir. Bunun daha fazla erimemesi için Kent Konseyi olarak bir çalışma başlattık. Ama bu çalışmanın sonucunda başta Bodrum Belediyesi olmak üzere bütün kurumları, bütün işletmeleri göreve davet ediyoruz."

Ağaçların envanteri çıkacak

İki aşamalı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Aras, "Birincisi dijital kimlik. Bütün ağaçlara ve bahçelere dijital kimlik vermek istiyoruz. Bu bize neyi sağlayacak? Bodrum'da yerli kaç mandalina ağacımız var, kaç kinin, kaç satsuma, kaç portakal, kaç nar var? Bütün bunların bir defa envanteri çıkmış olacak. Bunlar bir daha sökülemeyecek. Sökülenler kepçe ile sökülmeyecek. Kepçe ile hiçbir ağaç sökülmez. Bu bir defa cinayettir. Ha insanı öldürmüşsünüz, ha ağacı öldürmüşsünüz. Bunların sökülebilmesi için özel araçlar var. Bu araçlar mutlaka Bodrum'da olmalıdır. Dijital kimlik verildiği zaman bunların yeri değiştirebilir. Kazaya uğradı ve ağaç yok olduysa o zaman yerine yenisi konacaktır. Bu dijital kimlik sayesinde biz bugünkü ağaç seviyemizi koruyabiliriz" dedi.

Yürütecekleri ikinci çalışmadan da bahseden Erman Aras, "Bütün işletmeler bu ürünlerini menülerine koyarlarsa, yani kahvaltı veren müessesenin mutlaka Bodrum mandalinasından yapılmış veya narenciye ürünlerinden yapılmış reçellerini, marmelatlarını kullanması gerekir. Kolonyasını kullanması gerekir. Kahve veriyorsa yanında lokumunu vermesi gerekir. Bunun dondurmasını, sorbesini, sirkesini, olabilecek tüm ürünlerini menülerinde görmek istiyoruz. Eğer bütün işletmeler menülerinde bu narenciye ürünlerini koyarsa otomatikman Bodrum'daki bütün bahçeler kurtulmuş olur. Çünkü rakamlar yükselecektir. Çiftçinin girdisi yükselecektir. Bu da kimsenin betona değil, bahçe para kazanıyor deyip bunları koruması demektir. O yüzden başta Bodrum kurumlarının Kent Konseyi'nin açtığı bu kampanyaya destek vermelerini buradan rica ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA