Mandalina dolması gibi farklı lezzetlerin kaşifi olan Bodrumlu girişimci Fadime Aslan, bu kez de fırında mandalina sütlacı yaptı. Kabuğu ile birlikte yenen mandalina sütlacı vatandaşların beğenisini topladı. Evinde kendi imkanlarıyla Bodrum mandalinasından çeşitli tatlar elde eden Fadime Aslan, mandalina reçeli, Osmanlı şerbeti, mandalina ekşisi, mandalina marmeladı, mandalina kabuğu salamurası, mandalina dolması, mandalina peyniri gibi lezzetlerin ardından bu kez de mandalinadan sütlaç yaptı. Kabuğu ile birlikte yenilen sütlacın yapımı 6 ila 7 gün sürüyor. Üzerinde kavrulmuş fındık ile servis edilen sütlaç aylar süren çalışma sonucu ortaya çıkmış. Yılbaşı kermesinde ilk kez vatandaşların beğenisine sunulan mandalina sütlacı farklı lezzeti ve sunum şekliyle ilgi odağı oldu.



Turgutries Mahallesinde yaşayan girişimci iş kadını Fadime Aslan, Bodrum Mandalinasından 18'inci ürününü yaptığını belirterek şunları söyledi: "Bu sefer fırında sütlaç yaptım mandalina kabuğunda. Fırında sütlacı kabuğu ile birlikte tüketiyorsunuz. Çok farklı bir lezzet oldu. Sütlaç yerken içerisinde mandalinayı da yiyormuş hissi var. Daha çok şey yapacağım. Mandalina gerçekten Bodrum'a ait çok güzel bir ürün, kıymetini bilsinler. Özellikle buradan sesleniyorum, mandalina bahçelerini kesmekten vazgeçin. Lütfen mandalinalara sahip çıkın".



(Tuba Ayhan/İHA)