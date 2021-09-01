Mandalina tezgâhlarda yerini almaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mandalina tezgâhlarda yerini almaya başladı

Mandalina tezgâhlarda yerini almaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte mandalina, Eskişehir'deki tezgahlarda yerini almaya başladı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte mandalina, Eskişehir'deki tezgahlarda yerini almaya başladı.

Kış meyvesi olan mandalina, Odunpazarı'nda her hafta kurulan çarşamba pazarındaki tezgahlarda satılmaya başlandı. Kış aylarının vazgeçilmezi ve 'C' vitamini deposu olan mandalina pazarda 5 ila 7 lira arasında satılıyor. Edirne'den Eskişehir'deki pazarlara gelen mandalinalara ilgi ise büyük.

Odunpazarı'nda kurulan çarşamba pazarında mandalina satan Rıdvan Çınar, mandalinanın kalitesine göre fiyatların değiştiğini söyledi. İlerleyen haftalarda mandalina fiyatlarının düşeceği konusunda tahminde bulunan Çınar, "Mandalinalarımız Mersin'den geliyor. Malın kalitesine göre fiyatı değişiyor. 5 liraya satanda var 7 liraya da. Bana gelişi zaten 4 buçuk lira o yüzden ben 6 liraya satıyorum. Yeni geldiği için fiyatlar bu şekilde. İlerleyen haftalarda biraz daha fiyatlar düşebilir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Mandalina tezgâhlarda yerini almaya başladı
Mandalina tezgâhlarda yerini almaya başladı
Mandalina tezgâhlarda yerini almaya başladı
Mandalina tezgâhlarda yerini almaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Şener Düm Tek Tek Mesut Akusta
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mandalina tezgâhlarda yerini almaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 15:07:47. #1.14#

title