Mandalina Hasadı Başladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 'Okitsu' cinsi mandalina hasadına başlandı. Erkenci cins mandalinalar dalında kilosu 70 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında fiyatlarla ürün kalitesine göre satılıyor. Narenciye üreticileri ise ürünlerini ucuz fiyata sattıklarını ancak tüketicilerin kilosunu yaklaşık 4-5 liraya alabildiğine dikkat çekti. Yaklaşık 100 bin dekar alanda yaklaşık 400 bin ton narenciye üretiminin gerçekleştiği ilçede 20 bin dönüm alanda Okitsu cinsi erkenci mandalina üretimi yapıldığı, ilk mandalinaların paketlenerek İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere gönderildiği belirtildi. Dörtyol Ziraat Odası Başkanı İbrahim Seyhan, ilçede 2018-2019 sezonu narenciye hasadının başladığını belirterek, "Okitsu cinsi mandalinanın tadı, aroması ve yemesi hoş bir çeşittir. Hasadı Kasım ayına kadar devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl dalında 80-90 kuruşa kadar satışı yapılmıştı. Yeni sezonun üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Dörtyol Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mevlüt Çoşkun ise Okitsu cinsi mandalinalarda bu yıl hasadın erken başladığını dile getirerek, "Bu yıl yaklaşık geçtiğimiz yılda olduğu gibi 400-450 bin ton narenciye rekoltesi bekliyoruz. Üretim ve dikim alanlarımız her geçen gün genişlemekte buna bağlı olarak üretim teknikleriyle verimimiz oldukça yükselirken bundan sonra her geçen yıl artan bir rekolte bekliyoruz. Mandalinalarımız şu an dalında 70 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında bir satış potansiyeline sahip" diye konuştu. İhracatın başlamasıyla piyasanın biraz daha toparlanacağını söyleyen Coşkun, "Fiyatlar beklediğimizin üzerinde ancak artan döviz kurlarına bağlı maliyet giderleri artışı eklenince beklentilerimizin altında kalıyor. Önümüzdeki yıllarda hem üretim maliyetlerimizin düşmesini hemde fiyatlarımızın artması için oda olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Narenciye tarımı işçisi Zeynel Doğuhan (55) ise geçimini sağlamak için sabah saat 03.00'de kalkarak günlük ücret karşılığında mandalina hasadı için narenciye bahçelerinde çalıştığını kaydederek narenciye işçi ücretlerinin bir an evvel belirlenmesini istedi.

(Necati İvgin/İHA)