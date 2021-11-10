Mandalina bahçesinden dönerken kazada yaralanan 42 işçi taburcu oldu - Haberler
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Mandalina bahçesinden dönerken kazada yaralanan 42 işçi taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Mandalina bahçesinden dönerken kazada yaralanan 42 işçi taburcu oldu

İZMİR'de, mandalina bahçelerinde çalışanların taşındığı 2 midibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 42 kişi taburcu edildi.

İZMİR'de, mandalina bahçelerinde çalışanların taşındığı 2 midibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 42 kişi taburcu edildi. 2'si ağır 3 yaralının tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüs, freninin boşalması sonucu, H.B.'nin kullandığı 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüslerdeki 45 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 42'sinin tedavilerinin ardından hastanelerden taburcu edildiği öğrenildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 3 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi.


Mandalina bahçesinden dönerken kazada yaralanan 42 işçi taburcu oldu

Mandalina bahçesinden dönerken kazada yaralanan 42 işçi taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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