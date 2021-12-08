MANDALİN BAHÇESİNDE SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 8 metre derinliğinde içi dolu su kuyusuna kedi düştü.
BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 8 metre derinliğinde içi dolu su kuyusuna kedi düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.
Bitez Mahallesi 1162 Sokak'ta bulunan mandalin bahçesi içerisindeki 8 metre derinliğinde içi su dolu kuyudan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, özel aparatlar yardımıyla su kuyusuna inerek kediyi kuyudan çıkardı. Ekiplerce kedi sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi yeniden kedisini kavuşarak mutlu olurken, çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.