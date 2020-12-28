Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi
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Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi

28.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:58

Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi Bitlis'in Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyündeki mandalar, eksi 20 derecelik havada kaplıcanın sıcak suyunda keyif sürüyor.

Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyündeki mandalar, eksi 20 derecelik havada kaplıcanın sıcak suyunda keyif sürüyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği köyde ahırlardan çıkamadığı için kirlenen hayvanlar, sahipleri tarafından temizlenmek için 10 günde bir kaplıcaya götürülüyor. Temizlenmek için mandaları kaplıca suyuna götüren hayvan sahipleri de suya girerek hayvanlarla birlikte yıkanıyor. Yaz aylarında çamur ve suya ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar. Bölgede birçok noktada çıkan sıcak suyu hem mandalar kullanıyor hem de insanlar şifa bulmak için kullanıyor.

Mandaların kaplıca keyfi birçok alandan fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflarken, bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar.

Düzenli olarak 10 günde bir mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Zeki Barın, "Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20'nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 2-3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10-12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıkta olan kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz" dedi.

Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi
Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi
Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi
Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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