Mandala ile özgürleşin!
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Mandala ile özgürleşin!

14 Ocak Salı günü eğitmen Özlem Çetinkaya önderliğinde gerçekleşecek Mandala Atölye çalışmasında katılımcılar özgürleşerek keşif dolu bir yolculuğuna çıkacak.

10.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:40
Mandala ile özgürleşin!

Renklerin ve desenlerin eşliğinde içten dışa doğru keşif dolu bir yolculuğa çıkmak isteyenler mandala atölyesinde buluşuyor.

Katılımcılar, 14 Ocak Salı günü eğitmen Özlem ile "Yaşam Çemberi" anlamına gelen mandala ile özgürleşerek kendi merkezlerini keşfedecek ve çizdikleri mandala sonrası keşiflerini yazacak. Atölye Pasaport'ta gerçekleşecek atölye çalışmasının malzemeleri merkez tarafından temin edilecek.

Kaynak: Bültenler
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