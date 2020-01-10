Mandala ile özgürleşin!

10.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:40

Renklerin ve desenlerin eşliğinde içten dışa doğru keşif dolu bir yolculuğa çıkmak isteyenler mandala atölyesinde buluşuyor.

Katılımcılar, 14 Ocak Salı günü eğitmen Özlem Çetinkaya ile "Yaşam Çemberi" anlamına gelen mandala ile özgürleşerek kendi merkezlerini keşfedecek ve çizdikleri mandala sonrası keşiflerini yazacak. Atölye Pasaport'ta gerçekleşecek atölye çalışmasının malzemeleri merkez tarafından temin edilecek.

Kaynak: Bültenler