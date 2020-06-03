"Mandacılığı Geliştirme Projesi"
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"Mandacılığı Geliştirme Projesi"

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü "Mandacılığı geliştirme Projesi" kapsamında Yüksekova'da 5 çiftçiye 20 manda desteğinde bulundu.

03.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:55

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü "Mandacılığı geliştirme Projesi" kapsamında Yüksekova'da 5 çiftçiye 20 manda desteğinde bulundu.

Ekipler tarafından Karlı köyüne getirilen mandalar, Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek tarafından çiftçilere teslim edildi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, Yüksekova köylerinde proje kapsamında yıldır gebe manda düvesi dağıttıklarını söyledi.

Karlı köyünde malaklarıyla birlikte 20 manda dağıttıklarını belirten Şimşek, şunları aktardı:

"Yüksekova ovası 90'lı yıllarda mandacılıkla ön plana çıkmış bir ovaydı. Daha sonra manda sayıları gittikçe düştü, bitme noktasına geldi. Bu süreçten sonra mandacılığı geliştirmek için çalışma başlattık. Gerek bakanlığımız gerekse valiliğimizin il özel idaresi üzerinden yaptığımız projeler kapsamında bugüne kadar dağıttığımız mandalarla birlikte sayımız 600'ü geçti. Özellikle bakanlığımızın son yıllarda vermiş olduğu desteklerle birlikte ülkemizde istikrarlı bir artış söz konusu. İlimizde de bu anlamda çok ciddi çalışmalar oldu. Bu yıl içerisinde manda sayımızı bine tamamlayıp en yakın zamanda manda birliğimizi de kurmayı düşünüyoruz. Manda birliğini kurduktan sonra ilimizde halk elinde ülkesel manda ıslahı projesi de uygulamayı düşünüyoruz. Şuan bakanlığımız manda ve malaka 500 lira destek vermekte. Islah projesi de uygulandığı zaman toplamda bin 250 lira manda ve malak desteği olmakta. Bu da çiftçimiz için çok iyi bir destek. Bundan sonra Yüksekova hem Büyükbaş'ta hem küçükbaşta hem de arıcılıkla bunun yanında mandacılıkla da bir merkez haline gelecek. "

Çiftçilerden Ali İmran Aykut, 5 çiftçi olarak 20 manda ve malak aldıklarını belirterek, teşviklerle destek olan Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

'Mandacılığı Geliştirme Projesi'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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