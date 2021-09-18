Manda yoğurdunun tescilinin kontrol ve denetimine yönelik hazırlık toplantısı yaptılar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manda yoğurdunun tescilinin kontrol ve denetimine yönelik hazırlık toplantısı yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Manda yoğurdunun tescilinin kontrol ve denetimine yönelik hazırlık toplantısı yaptılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde manda yoğurdu bileşimi ile ilgili analiz, tescilin üreticiler tarafından kullanımı ve kontrol ile ilgili planlamalara yönelik hazırlık toplantısı yaptılar.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde manda yoğurdu bileşimi ile ilgili analiz, tescilin üreticiler tarafından kullanımı ve kontrol ile ilgili planlamalara yönelik hazırlık toplantısı yaptılar.

Coğrafi işaret tescilli geleneksel ürün olan Çaycuma Manda Yoğurdu bileşimi ile ilgili analizler, tescilin üreticiler tarafından kullanımı, kontrol ve denetimi ile ilgili yapılması gerekenlerin planlanmasına yönelik hazırlık toplantısı; konunun uzmanları Prof.Dr.Tansel Şireli ve Dr.Gıda Müh.Bediha Demirözü ile Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Genel Sekreter Alper Püren ve Çaycuma Kent Konseyi Başkanı ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tuğrul Dereli'nin katılımıyla gerçekleşti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Müge Anlı Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Okan Buruk Şenol Güneş Stefan Kuntz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manda yoğurdunun tescilinin kontrol ve denetimine yönelik hazırlık toplantısı yaptılar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 00:18:24. #1.17#