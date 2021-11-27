KÜTAHYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki orman köylerine manda yetiştiriciliği desteği veriyor.

Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, (ORKÖY) kredileri çerçevesinde manda yetiştiriciliğine destek veren bakanlık, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çoban köyündeki 9 aile için hazırlanan proje ile 27 manda verdi.

ORKÖY desteğinden faydalanan Ayşe Çetin, "Manda işini daha önceleri yapıyorduk ve bırakmıştık. Şu anda yeniden başladık. Yağı, kaymağı, peyniri, yoğurdu ve sütünü satıyoruz. Oldukça güzel de verim alıyoruz, memnunuz. ORKÖY'den biz 3 tane manda desteği aldık. Evimizi geçindiriyoruz, çok memnunuz. Muhtarımıza da bize öncülük ettiği için çok teşekkür ederiz"diye konuştu.

Çobanköy Muhtarı Murat Hava, "ORKÖY desteği ile köyümüzden 9 kişiye 3'er adet 5 yılda geri ödemeli 27 manda aldık. Köyümüzün ekonomisine katkı oldu. Köylümüz memnun ve ilerleyen zamanda daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Manda köyümüzde azdı ve Orman işletmeden proje istediler. Projeyi hazırladım. Şu anda kaymak ve yağı daha fazla almaya başladık. Ailelerin ekonomisine katkı oldu. Köyümüzde 200 manda varken şu anda 230 tane oldu" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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