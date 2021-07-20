Manda sürüsüne ayı saldırdı
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Manda sürüsüne ayı saldırdı

Manda sürüsüne ayı saldırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Cide ilçesinde nehirde otlayan manda sürüsüne ayı saldırdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde nehirde otlayan manda sürüsüne ayı saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çukurçal köyü ile Gökçeler köyünü birbirine bağlayan nehirde otlayan manda sürüsüne ayı saldırdı. Ayının saldırısında 1 manda yaralandı. Vatandaşlar, bölgede birçok hayvanı telef eden ayılar için yetkililerden yardım beklediklerini belirterek, son yıllarda oldukça fazla yaşanan yabani hayvan saldırılarından mağdur olduklarını kaydetti. - KASTAMONU

Manda sürüsüne ayı saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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