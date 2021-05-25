Manda kaymağı ve küflü deri katık peyniri tescilleniyor
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Manda kaymağı ve küflü deri katık peyniri tescilleniyor

Manda kaymağı ve küflü deri katık peyniri tescilleniyor
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Kepsut Bükdere küflü deri katık peyniri ve Balıkesir manda kaymağına, coğrafi işaret tescil belgesi alınması için haziran ayında başvuruda bulunacak.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Kepsut Bükdere küflü deri katık peyniri ve Balıkesir manda kaymağına, coğrafi işaret tescil belgesi alınması için haziran ayında başvuruda bulunacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak ekonomik gelirlerinin artırılması, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkıda bulunmak amacıyla şehre özgü özellik taşıyan ürünlere coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunuyor. Kepsut Bükdere küflü deri katık peyniri ve Balıkesir manda kaymağına, coğrafi işaret tescil belgesi alınması amacıyla çalışmaların tamamlandığını açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, haziran ayında tescil için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, "Coğrafi işaret için ocak ayında çalışmaları başlattık. Mart ayında her iki ürün için de kimyasal analizler yaptırarak, Nisan ayında ise üreticilerle birebir görüşmeler sağlandı. Kepsut Bükdere küflü deri katık peyniri ve Balıkesir manda kaymağı tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuracağız. Bu çalışma ile dünya miras listesinde de bulunan Kepsut ilçesi Bükdere köyüne özgü deri katık peyniri ile Balıkesir manda kaymağının ulusal pazarda ayırt edilmesi sağlanacak" dedi.


Manda kaymağı ve küflü deri katık peyniri tescilleniyor
Manda kaymağı ve küflü deri katık peyniri tescilleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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