Manchester Unitedlı Telles sezon açılışını kaçıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manchester Unitedlı Telles sezon açılışını kaçıracak

Manchester Unitedlı Telles sezon açılışını kaçıracak
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Alex Telles, sakatlığı nedeniyle sezon başındaki birkaç maçta forma giyemeyecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Alex Telles, sakatlığı nedeniyle sezon başındaki birkaç maçta forma giyemeyecek.

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun geçen haftaki antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı kaydedildi.

Brezilyalı savunma oyuncusunun ağustos ayındaki Leeds United, Southampton ve Wolverhampton maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Altun Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Muslera Fatih Terim Hakan Reçber Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manchester Unitedlı Telles sezon açılışını kaçıracak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 20:37:36. #1.14#

title