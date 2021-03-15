Manchester United, West Ham United'ı tek golle geçti
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Manchester United, West Ham United'ı tek golle geçti

15.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:12
Manchester United, West Ham United'ı tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Ligin 28. hafta mücadelesinde Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Manchester ekibi, Craig Dawson'ın 53. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 57'ye çıkaran Manchester United ikinci sıraya yükselirken, 48 puanlı West Ham United beşinci sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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