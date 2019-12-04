Manchester United-Tottenham'a Doğru
Tottenham Hotspurs, Premier Lig'in 15. haftasında Old Trafford'da Manchester United'a konuk olacak. Londra ekibi, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinden sonra başarılı sonuçlar almaya başladı. Özellikle Dele Alli'nin yükselen form grafiği dikkat çekiyor.
04.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:13
Tottenham Hotspurs, Premier Lig'in 15. haftasında Old Trafford'da Manchester United'a konuk olacak. Londra ekibi, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinden sonra başarılı sonuçlar almaya başladı. Özellikle Dele Alli'nin yükselen form grafiği dikkat çekiyor.
Kaynak: Dugout
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