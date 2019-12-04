Haberler » Spor » Manchester United-Tottenham'a Doğru - Spor

Manchester United-Tottenham'a Doğru

Tottenham Hotspurs, Premier Lig'in 15. haftasında Old Trafford'da Manchester United'a konuk olacak. Londra ekibi, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinden sonra başarılı sonuçlar almaya başladı. Özellikle Dele Alli'nin yükselen form grafiği dikkat çekiyor.

04.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:13

Hotspurs, Premier Lig'in 15. haftasında Old Trafford'da 'a konuk olacak. Londra ekibi, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinden sonra başarılı sonuçlar almaya başladı. Özellikle Dele Alli'nin yükselen form grafiği dikkat çekiyor.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler