Manchester United taraftarından "Avrupa Süper Ligi" protestosu
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Manchester United taraftarından "Avrupa Süper Ligi" protestosu

Manchester United taraftarından 'Avrupa Süper Ligi' protestosu
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüzlerce taraftarı, "Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüzlerce taraftarı, "Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto etti.

Old Trafford Stadı'nın önünde toplanan taraftarlar, Manchester United hisselerinin çoğunluğuna sahip ABD'li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparması yönünde talepte bulundu.

Manchester United'ın sahiplerinden iş insanı Joel Glazer'in, Avrupa Süper Ligi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanıyordu.

İngiltere Premier Lig'de benzer eylemler, hafta içi boyunca Chelsea ve Arsenal kulüplerinde de yaşanmıştı. Taraftarlar, kulüp sahipleri Chelsea'de Roman Abramovich ve Arsenal'de Stan Kroenke'ye hisselerini devretmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de girişimden çekildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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