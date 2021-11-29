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Manchester United, sezon sonuna kadar Rangnick'e emanet

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Manchester United, sezon sonuna kadar Rangnick'e emanet

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak Ralf Rangnick'i getirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak Ralf Rangnick'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rangnick, "Manchester United'a katıldığım için heyecanlıyım ve kulüp için başarılı bir sezon yaşatmaya odaklandım." değerlendirmesinde bulundu.

63 yaşındaki teknik direktör, "Takım, yeteneklerle dolu ve harika bir gençlik ve deneyim dengesine sahip. Önümüzdeki altı ay boyunca tüm çabalarım, bu oyuncuların hem bireysel olarak hem de en önemlisi takım olarak potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için olacak." ifadelerini kullandı.

Manchester United, Premier Lig'de 13. hafta sonrasında 18 puanla lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor.

Geçen hafta, Premier Lig'in 12. haftasında Watford'a deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona ermişti.

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AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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