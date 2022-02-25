Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasını sonlandırdı - Haberler

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Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasını sonlandırdı

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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Manchester United, Rus sponsoru Aeroflot ile anlaşmasını sonlandırdı

İngiliz ekibi Manchester United, Rus havayolu şirketi Aeroflot ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı.

İngiliz ekibi Manchester United, Rus havayolu şirketi Aeroflot ile sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot'un sponsorluk anlaşmasına son verildiği kaydedildi.

Aeroflot, 2013 yılından bu yana Manchester temsilcisinin sponsorları arasında yer alıyordu.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Manchester United, Ukrayna, Rusya, Rus, Spor, Haberler

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