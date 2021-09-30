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Manchester United, Ronaldo ile güldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manchester United, Ronaldo ile güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi. Manchester United, Villarreal'i Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 90+5'te attığı golle 2-1 mağlup etti. Gecenin en farklı galibiyetine ise Dinamo Kiev'i 5-0 yenen Bayern Münih imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Geçtiğimiz hafta Young Boys'a 2-1 yenilen Manchester United, bu hafta İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada İspanyol ekibi 53. dakikada Alcacer ile 1-0 öne geçti. 60. dakikada İngiliz temsilcisi Telles ile eşitliği yakalarken, 90+5. dakikada sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve Manchester United'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Ada ekibi, ilk puanını elde etti. Bayern Münih, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 5-0 ile geçerek gecenin en farklı galibiyetine imza attı. Barcelona ise Portekiz deplasmanında Benfica'ya 3-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 5-0

Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya): 3-0

F Grubu

Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya): 2-1

Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre): 1-0

G Grubu

Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa): 2-1

H Grubu

Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç): 3-0

Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 1-0 - İSTANBUL

Manchester United, Ronaldo ile güldü

Manchester United, Ronaldo ile güldü

Manchester United, Ronaldo ile güldü

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