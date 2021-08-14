Manchester United, Raphael Varane ile 2025'e kadar sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanya'nın Real Madrid takımından transfer ettiği Fransız futbolcu Raphael Varane ile sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanya'nın Real Madrid takımından transfer ettiği Fransız futbolcu Raphael Varane ile sözleşme imzaladı.

Manchester United Kulübü, 28 yaşındaki stoperle Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere temsilcisi, geçen ay sonunda Varane'ın transferi için bonuslarla birlikte 41 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Real Madrid ile anlaşma sağlamıştı.

Kariyerine ülkesinin Lens ekibinde başlayan ve 2011'de Real Madrid'e transfer olan Varane, başkent temsilcisinde tüm kulvarlarda 360 maça çıkmıştı.

Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan Varane, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'yla zafere ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan