Manchester United, Premier Lig'de peş peşe 5. galibiyetini aldı
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Burnley'yi 3-1 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Burnley'yi 3-1 yendi.
Puan tablosunun 2. basamağındaki Manchester United, haftaya 16. sırada başlayan Burnley'yi ağırladı.
Manchester United, Greenwood'un 48 ve 84, Cavani'nin 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Burnley'nin golünü, 50. dakikada Tarkowski kaydetti.
Ligde arka arkaya 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 66'ya çıkardı. 33 puanda kalan Burnley ise 17. sıraya geriledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer