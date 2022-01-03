Manchester United, Premier Lig'de 6 maç sonra kaybetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manchester United, Premier Lig'de 6 maç sonra kaybetti

Manchester United, Premier Lig'de 6 maç sonra kaybetti
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta kapanış maçında Wolverhampton, Manchester United'ı 1-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta kapanış maçında Wolverhampton, Manchester United'ı 1-0 yendi.

İki maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede Manchester United, Wolverhampton'ı konuk etti. Wolverhampton, Moutinho'nun 82. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı kazandı.

Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlükten ayrılmasının ardından 6'sı ligde olmak üzere çıktığı 8 maçı da kaybetmeyen Manchester United'ın serisi sona erdi.

Puanını 28'e yükselten Wolverhampton 8'inci, 31 puanda kalan Manchester United ise 7. sıradaki yerini korudu.

Gemi her yerden su alıyor! Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler

Gemi her yerden su alıyor! Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title