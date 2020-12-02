Manchester United - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Manchester United - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

02.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:39
Manchester United - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi grup maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün gruplarda 5. haftanın 2. maçları oynanacak. Peki Manchester United - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 5. hafta ikinci karşılaşmaları oynanacak. Peki Manchester United - Paris Saint Germain maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

MANCHESTER UNİTED - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Manchester United - Paris Saint Germain maçı 2 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

MANCHESTER UNİTED - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manchester United - Paris Saint Germain maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maçDigiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacaktır.

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MANCHESTER UNİTED - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Old Trafford Stadyumu, Manchester'da oynanacak.

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