Manchester United, Mbappe İçin 270 ilyon Euroyu Gözde Çıkardı

Paris Saint Germain, Monaco'dan kiraladığı Kylian Mbappe'yi 180 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisi ise Fransızların 19 yaşındaki genç yıldızıyla ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya attı.

270 MİLYON EUROLUK TEKLİF SUNULDU

Derginin resmi internet sitesinde yer alan haberde Mbappe için Manchester United'ın PSG'ye tam 270 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.

Özellikle UEFA'nın finansal fair play kuralları nedeniyle zor günler geçiren Fransız ekibinin United'dan gelen bu teklifi değerlendireceği öne sürüldü.