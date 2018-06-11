Manchester United, Mbappe İçin 270 ilyon Euroyu Gözde Çıkardı
İspanya'da yayım yapan spor dergisi Don Balon, Manchester United'ın Paris Saint Germain'in 19'luk yıldızı Kylian Mbappe için 270 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.
Paris Saint Germain, Monaco'dan kiraladığı Kylian Mbappe'yi 180 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
İspanya'da yayım yapan Don Balon dergisi ise Fransızların 19 yaşındaki genç yıldızıyla ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya attı.
270 MİLYON EUROLUK TEKLİF SUNULDU
Derginin resmi internet sitesinde yer alan haberde Mbappe için Manchester United'ın PSG'ye tam 270 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.
Özellikle UEFA'nın finansal fair play kuralları nedeniyle zor günler geçiren Fransız ekibinin United'dan gelen bu teklifi değerlendireceği öne sürüldü.
YORUMLAR (2)
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ALLAH Belanızı Versin bu piyasayı Öldürdünüz...yani Artık bütün takımlar bu zengin takımlara futbolcuyu mecburen verecek..sonra diyorum bizim takımlar neden fazla ilerliyemiyor....Şampiyonlar liginde...SaygılarCevap Yaz Yayından Kaldır
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O paraya size fenevbahceyi satalim şike ile verdiginiz parayi bir yilda cikartirsinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır