Manchester United, Lukaku'yu Kadrosuna Kattı
Daha önce yaptığı açıklamalarda Everton Kulübünden ayrılmak isteyen Romelu Lukaku Manchester United'a transfer oldu.
Daha önce yaptığı açıklamalarda Everton Kulübünden ayrılmak isteyen Romelu Lukaku Manchester United'a transfer oldu.
Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacak olan Manchester United kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Zlatan İbrahimovic ile yollarını ayıran Kırmızı Şeytanlar geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 37 maçta 35 gol 6 asist ile oynayan Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Romelu Lukaku'nun transferi için Everton kulübüyle anlaşmaktan mutlu olduklarını dile getiren yetkililer detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdiler.
POGBA İLE ANTRENMAN
Amerika'da tatilini devam ettiren yıldız oyuncunun dün yeni takım arkadaşı Paul Pogba ile antrenman yaparken görüntülenmişti. Bu görüntüler yazılı ve görsel basında Lukaku, United ile anlaştı şeklinde yorumlanmıştı. - İstanbul