Manchester United - Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Manchester United - Leipzig maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
28.10.2020 19:44 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:48
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Manchester United - Leipzig arasındadır. Peki Manchester United - Leipzig kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manchester United - Leipzig karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Manchester United - Leipzig maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?
MANCHESTER UNİTED - LEİPZİG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.
MANCHESTER UNİTED - LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Manchester United - Leipzig maçı 28 Ekim Çarşamba 23:00'da başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçı Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz.
MANCHESTER UNİTED - LEİPZİG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Old Trafford Stadyumu, Manchester'da oynanacak.