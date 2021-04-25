Manchester United, Leeds United ile golsüz berabere kaldı
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Manchester United, Leeds United ile golsüz berabere kaldı

Manchester United, Leeds United ile golsüz berabere kaldı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde zirve mücadelesi veren Manchester United, 33. hafta karşılaşmasında Leeds United'a konuk oldu.

Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Manchester ekibi puanını 67'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korurken, Leeds United 47 puanla 9. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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