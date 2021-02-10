Manchester United İngiltere FA Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Londra temsilci West Ham United'ı konuk etti.

Maçın 90 dakikasında gol olmayınca uzatmalara gidildi.

Manchester United, 97. dakikada Scott McTominay'ın attığı golle 1-0 öne geçti, maç bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Manchester United, FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan, FA kupası 5. turunda oynanan diğer karşılaşmada, Championship ekibi Bournemouth, Premier Ligi takımlarından Burnley'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar