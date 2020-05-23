Manchester United'ın kadrosu hazır
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Manchester United'ın kadrosu hazır

Premier Lig'in yeniden başlamasının planlanmasıyla birlikte hazırlıklarına başlayan Manchester United, ligin kalanı için 29 kişilik kadro belirledi.

Manchester United'ın kadrosu hazır
23.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:10

Premier Lig'in yeniden başlamasının planlanmasıyla birlikte hazırlıklarına başlayan Manchester United, ligin kalanı için 29 kişilik kadro belirledi. Teknik Direktör Solskjaer, eldeki isimlerin yeterli olduğunu ifade etti.

Premier Lig'in yeniden başlayacak olmasının planlanmasıyla birlikte Manchester United da hazırlıklarına başladı. Ligde 45 puanla 5. sırada bulunan United'de ligin kalanı için oynayacak olan isimler belirlendi. Kadronun kendisi için yeterli olduğunu belirten Teknik Direktör Solskjaer, "Önemli olan takımın ortamı. Oyuncular daha önceden olumsuz düşüncelere sahiplerdi ancak şimdi olumlu düşünüyorlar. Elimizdeki grupta kötü bir eleman olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yaptı. Manchester United'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: David de Gea, Sergio Romero, Lee Grant, Nathan Bishop

Defans: Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, Timothy Fosu-Mensah, Victor Lindelof, Harry Maguire, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Phil Jones, Luke Shaw, Brandon Williams

Orta saha: Paul Pogba, Nemanja Matic, Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Andreas Pereira, Jesse Lingard, Juan Mata, Angel Gomes

Forvet: Tahith Chong, Daniel James, Odion Ighalo, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford.

(İHA)

Kaynak: İHA

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