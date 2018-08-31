Manchester United'ın Hisseleri Rekor Kırdı

NEW İngiliz futbol kulübü Manchester United'ın New York borsasında işlem gören hisseleri kulüp tarihindeki en yüksek seviyeye tırmanarak rekor kırdı.

Manchester United'ın hisse başına değeri dünü 25,15 dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 10,1 primle 27,70 dolara kadar yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Kulübün piyasa değeri de 4,59 milyar dolar oldu.

Forbes dergisinin "Dünyanın En Değerli 50 Spor Kulübü 2018" listesine göre, Amerikan futbol takımı Dallas Cowboys 4,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle bu sene listenin zirvesinde yer alıyor.

Kulübün hisselerinin New York borsasındaki ilk halka arzı (IPO) Ağustos 2012'de, Londra borsasındaki IPO'su ise Haziran 1991'de gerçekleşmişti.

Ligde ilk üç maçın ikisini kaybetti

New York borsasında hisseleri rekor kıran kulüp, sahalarda ise zor günler geçiriyor.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in ilk üç haftasında iki yenilgi alırken, İngiliz basınında eleştirilerin hedefi olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun isekovulmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, takımın lige kötü başlangıç yapmasına rağmen, Manchester United hisselerinin ağustos başından bu yana New York borsasında yaklaşık yüzde 33 prim yaptığına dikkati çekerek, yatırımcı talebinin yüksek olduğunu vurguluyor.