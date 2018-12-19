Manchester United'ın Görevden Aldığı Mourinho Otelinden '500 Bin Sterlinlik Faturayla' Çıkış Yaptı

Manchester United'ın görevine son verdiği Portekizli menajer Jose Mourinho'nun, yaşadığı lüks otelden en az 500 bin sterlin (yaklaşık 650 bin dolar) faturayla çıktığı öne sürüldü.

Mourinho iki buçuk yıldır Mancherster'daki The Lowry isimli beş yıldızlı otelde yaşıyordu.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Mourinho'nun oda anahtarlarını Salı akşamı teslim ettiğini bildirdi.

Times'ın haberine göre, Mourinho'nun göze yüklü görünen otel faturası, 15 milyon sterlin olan yıllık gelirinin iki haftadan azına eşit. Otelin konaklama ücreti de gecelik 600 sterlinden başlıyor.

Mourinho bu yıl BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kimse otelde yaşıyorum diye benim için üzülmesin" demiş, nehir manzaralı süit odasını övmüştü.

'Manchester için zaferi getirecek formulü bulamadı'





Manchester United son zamanlarda üst üste yenilgiler sonucu rakipleri karşısında geriye düşmüştü.

İngiltere Premier Ligi'nde altıncı sırada bulunan takım, Mourinho'ya hizmetleri için teşekkür ederek görevine son verdi.

Times'ın deneyimli spor muhabiri Martyn Ziegler, "son 15 yılın" en başarılı menajerleri arasında sayılan 55 yaşındaki Mourinho'nun, "Manchester United'a zaferi getirecek formülü bulamadığını" yazdı.

Gazetenin haberinde kararın bildirildiği gün Machester United'ın kompleksine kirli sakalla gelen Mourinho'nun, 3 saat sonra tıraş olmuş haliyle, yüzünde büyük bir gülümsemeyle görüldüğü belirtildi. Liverpool'un 19 puan gerisinde

2,5 yıl önce göreve gelen Mourinho, Manchester United ile İngiltere Federasyon Kupasını ve UEFA Avrupa Ligini kazanmıştı.

Son maçında Liverpool'a 3-1 yenilen Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon 17 maçta sadece 26 puan toplayabildi.

United, Premier Lig'de son 28 yılın en kötü başlangıcını yapmış ve ezeli rakibi lider Liverpool'un 19 puan gerisine düşmüştü.

Jose Mourinho ise kulüpte Juventus'tan 89 milyon sterline transfer edilen Fransız yıldız Paul Pogba ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

Mourinho sadece Chelsea'da dördüncü sezon çalışmış ancak İngiliz kulübüne ikinci gelişinde de çalıştığı diğer kulüplerde olduğu gibi dördüncü sezonunu tamamlayamayarak 17 Aralık 2015'te görevden ayrılmıştı.